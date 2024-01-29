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Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı

Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı Çiftlere, gelinlik, damatlık, ayakkabı, beyaz eşya ve altın hediye edildi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu nikah töreninde 250 çift dünya evine girdi.

29.01.2024 - 12:15,
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Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı

Çiftlere, gelinlik, damatlık, ayakkabı, beyaz eşya ve altın hediye edildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu nikah töreninde 250 çift dünya evine girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği nikah şöleninde yuva kurmak isteyen çiftlerin gelinlik, damatlık, ayakkabı ve beyaz eşyalarının masraflarını üstlenerek, altın hediye etti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı. Çiftlerin şahitliğini, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti milletvekilleri, Abdülhamit Gül, İrfan Çelikaraslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ziya Altunyaldız ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu üstlendi.

8 bin evlenen çiftin ev ihtiyaçları karşılandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin evlenen çiftlere yaptığı destekler, "Yuva Kurmak Sizden Destek Büyükşehir Belediyesi'nden" adlı proje kapsamında geçtiğimiz yıl, evlenen genç çiftlere destek olan büyükşehir, bugüne kadar 8 bin çiftin beyaz eşya, oturma odası ve mutfak malzemesi ihtiyacı karşılandı.

Başkan Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden çıkarak, büyük millet olmanın temelini oluşturan güçlü aile yapısını koruyup artırarak yola devam ettiklerini söyledi.

Şahin, bugün 250 çiftin dünya evine girmesine vesile olacaklarını kaydederek, "Ailelerimize huzur mutluluk diliyorum. Aile kurumu Peygamber efendimizin en büyük sünnetlerinden biridir. Gaziantep Büyükşehir olarak da her yıl böyle bir toplu nikah töreninde çiftlerimizi evlendiriyoruz. Toplu nikah için talep topluyoruz. Toplu nikahla evlenmek istediklerini belirten çiftlerin talebini alıp bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Allah mübarek etsin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise Gaziantep'te güzel bir nikah törenine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Seneler önce yine bir nikah törenine katılmıştım. O da Gaziantep'teydi. Bu da güzel bir tesadüf. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Bu salonda bulunan bütün çiftlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı
Kaynak: İHA
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika


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