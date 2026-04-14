Fatma Zengin, Sumud Filosu için İtalya'ya Uğurlandı - Son Dakika
Fatma Zengin, Sumud Filosu için İtalya'ya Uğurlandı

Fatma Zengin, Sumud Filosu için İtalya\'ya Uğurlandı
14.04.2026 12:45
HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, Küresel Sumud Deniz Misyonu'na katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Küresel Sumud Filosu'nun "2026 İlkbahar Küresel Sumud Deniz Misyonu"na katılacak HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı, Denetleme Kurulu Üyesi ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, yolculuğun başlayacağı İtalya'ya uğurlandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu önünde Zengin'in İtalya'ya uğurlanması amacıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırılarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kayabaşı, HAK-İŞ'in bugüne kadar tüm mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Filistin halkıyla da dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Filistin'e Destek Platformu'nun aktif üyeleri arasında yer aldıklarını aktaran Kayabaşı, platformun ülke genelinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere HAK-İŞ olarak maddi ve manevi destek verdiklerini, bundan sonra da desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kayabaşı, "Fatma kardeşimiz inşallah Sumud Deniz Misyonu'nda, HAK-İŞ mensuplarını, üyelerini orada temsil edecek. İnşallah oradaki ablukayı yıkarak Gazze'nin topraklarına ayak basmak tüm filodaki mürettebata, tüm kardeşlerimize, tüm aktivist???????lere nasip olur." ifadelerini kullandı.

Fatma Zengin de Gazze halkına destek vermek için HAK-İŞ Konfederasyonu olarak yıllardır mücadele ettiklerini ifade ederek, Sumud Filosu'nun 21'inci seferini düzenlediğini belirtti.

Zengin, "Sadece 2006'da karaya ayak basıldı ancak bugün 2026 İlkbahar Sumud Filosu'nda en büyük Sumud Filosu yola çıkacak. 70 ülkeden 1000 aktivist, 100 tekneyle denize açılacağız. İnşallah bu sefer Gazze'ye ayak basmak nasip olur, yardımlarımızı Gazze'ye ulaştırabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Kayabaşı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edilen Zengin, dualarla İtalya'ya uğurlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatma Zengin, Sumud Filosu için İtalya'ya Uğurlandı - Son Dakika

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
