Fatsa'da Aile İçi Cinayet: Cenazeler Defnedildi - Son Dakika
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Fatsa'da Aile İçi Cinayet: Cenazeler Defnedildi

Fatsa\'da Aile İçi Cinayet: Cenazeler Defnedildi
08.07.2026 15:31
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Arazi anlaşmazlığı yüzünden ölen Gülen ailesi için cenaze töreni düzenlendi. Zanlı yakalandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada öldürülen anne, baba ve oğullarının cenazeleri toprağa verildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşi Muammer Gülen (61) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürülen Mehmet (66), eşi Emine (58) ve oğlu Resul Gülen (39) için Hazreti Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gülen ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Tepecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Olayın ardından kaçan ve saklandığı fındık bahçesinde polis ekiplerince yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mehmet Gülen, 3. Sayfa, Tepecik, Cinayet, Olaylar, Güncel, Fatsa, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da Aile İçi Cinayet: Cenazeler Defnedildi - Son Dakika

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