Fatsa\'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Fatsa Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen programda, fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise tarımın, hayvancılığın ve fındığın kalbinin Fatsa'da atacağı bu önemli organizasyonun, üreticilere yeni işbirlikleri ve yatırım olanakları sunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 110 stant ve 175 markanın yer aldığı fuarı gezdi.

Fatsa Belediyesi ile Lina Fuarcılık işbirliğinde organize edilen fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Necat Avcı, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Lina Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Çiftçi ile sektör temsilcileri katıldı.

Ordu'nun yanı sıra Giresun, Mersin, Adapazarı, Düzce ve Samsun'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerden katılımcıların yer aldığı fuar, 4 gün ziyaretçileri ağırlayacak.