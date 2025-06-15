Fazıl Say\'dan İznik Gölü\'nde Dünya Prömiyeri

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'a özel olarak hazırlatılan "İznik Türküsü", ilk kez 21 Haziran Cumartesi saat 21.00'de İznik Gölü kıyısında seslendirilecek.

İznik'i dünya çapında tanıtmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda özel bir projeye imza attı. Ünlü sanatçı Fazıl Say tarafından bestelenen İznik Türküsü adlı eser, 21 Haziran Cumartesi akşamı İznik Gölü kıyısında dünya prömiyerini yapacak.

İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısına Bozbey ve Fazıl Say'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç katıldı.

Bozbey, burada yaptığı konuşmada, İznik'in binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimiyle medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi. Bu değerli mirası dünya ile buluşturmak için birçok proje yürüttüklerini vurgulayan Bozbey, "İznik'in derin tarihinden, kültürel zenginliğinden ve eşsiz doğasından ilhamla ortaya çıkan bu özel eser, yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da, aynı zamanda Dünya Müzik Günü'nde müzikseverlerle buluşacak. 'İznik Türküsü'nün dünya prömiyerini İznik Gölü'nün kıyısında, değerli misafirlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Bozbey, sanatseverleri bu özel ana tanıklık etmeye davet ederek, "İznik; gölü, yeşil alanları ve sahiliyle Türkiye'nin en özgün yaşam alanlarından biri. Kentin tanıtımı ve bu eşsiz güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Bu eseri İznik'e ve gelecek kuşaklara armağan eden Fazıl Say'a içten teşekkür ediyorum. 21 Haziran'da Fazıl Say ve soprano Görkem Ezgi Yıldırım tarafından ilk kez seslendirilecek bu eseri kaçırmamak gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"İznik bir dünya mirasıdır"

Say ise konuşmasında İznik'in tarihsel önemine dikkati çekti. Antik dönemlerden Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'in, aynı zamanda Birinci Konsil gibi önemli olaylara sahne olduğunu anlatan Say, "İznik bir dünya mirası. Bu kültürel mirası anlatmak için sadece turizm tanıtımı yetmez, kalıcı eserler de gerekir. Ben de bu düşünceyle Bursa Büyükşehir Belediyesinin davetiyle İznik'in hikayesini müzikle anlatmayı amaçladım" ifadelerini kullandı.

Eserin isminin İznik Türküsü, İngilizce adıyla "Ballad of Nicaea" olduğunu açıklayan Say, eserin içinde insan sesinin de bulunduğunu ve bu yönüyle türünün tek örneği olduğunu söyledi. Yaklaşık 17-18 dakikalık eserin dinleyicilere İznik'in tarihine içsel bir hayal yolculuğu yaşatacağını dile getiren Say, "Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın muhteşem sesiyle hayat bulacak olan bu eser, yıllar sonra da yaşatılmaya devam edecek. 21 Haziran'da, İznik Gölü'nün büyüleyici doğasında herkesi bu özel konsere davet ediyoruz" dedi.