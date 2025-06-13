Fazilet Apartmanı Davası Ertelendi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davası, yeni bilirkişi raporu gelmediği için 19 Eylül'e ertelendi. Depremde annesi ve iki kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, "Bugünkü duruşmada bilirkişi raporu çıkmadığı için ertelendi. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü ülkemde adalet yok" dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A bloku, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı. Enkaza dönen binada 19 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

3 tutuksuz sanığın bulunduğu Fazilet Apartmanı'na ilişkin dava, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, depremde yakınlarını kaybeden aileler, binanın müteahhidi, statik proje müellifi ve fenni mesulü Mahmut Oktay Hartavi ile taraf avukatları katılırken, zemin kattaki fırının işletmecisi sanıklar Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı katılmadı.

"Binanın yıkılmasında sorumluluğum yok"

Mahkeme Başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini söyledi. Sanık Hartavi, savunmasında bir ekmek fırını sahibi tarafından apartmanda çeşitli tadilatların yapıldığını, binanın yıkılmasında sorumluluğunun olmadığını iddia etti. Sanık Hartavi'nin avukatı, yıkılmayan B bloka dikkat çekerek, bilirkişi raporunun Pamukkale Üniversitesi yerine İTÜ, YTÜ veya ODTÜ gibi üniversitelere gönderilmesi gerektiğini savundu.

Müşteki avukatı Musa Eren Bayazıt, son bilirkişi raporlarında yapı sahiplerinin asli kusurlu olduğunun belirtildiğini belirterek, sanık Akın Yağcı'nın tutuklanmasını talep etti. Depremde annesi ve iki kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci ise sanıkların duruşmalara katılmadığını söyleyerek, "28 aydır sanıklarla yüzleşemiyoruz. A Blok 8 saniyede çökerken B Blok ayakta kaldı. A Blok'un altındaki ekmek fırınına yapılan müdahaleler binaya zarar verdi. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

"Ülkede adalet yok"

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e erteledi. Duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Gülay Sevilmiş Kahveci, "Bugünkü duruşmada bilirkişi raporu çıkmadığı için ertelendi. Şaşırdık mı? Hayır. Çünkü ülkemde adalet yok" dedi.

Ne olmuştu?

Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, depremden önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine karar vermişti. Mahkeme kararı uygulanmazken, söz konusu bina 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden olmuştu.