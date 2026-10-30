Fazilet Apartmanı davasında ek raporda 8 kamu görevlisi asli kusurlu bulundu

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı davasında ek bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, fırındaki tadilatların taşıyıcı sisteme yönelik olmadığı ileri sürülürken, müteahhit ile 3 belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 kamu görevlisi "asli kusurlu" bulundu. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, taraflara savunma için süre vererek duruşmayı 5 Ocak 2027'ye erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 2 bloklu Fazilet Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, A Blok'un yıkılmasına ilişkin müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi ile zemin kattaki fırında usulsüz tadilat yaptığı iddia edilen Akın ve Ferihan Yağcı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı. Binanın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal, Mehmet Gedemenli, Metin Hurşitoğlu, Fahri Yiğitoğlu, Zeynel Abidin Şerefoğlu, Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken, Hacı Mehmet Güner ve Hülya Çelik hakkında da aynı suçtan dava açıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sürecinde önce dosyaların ayrılmasına, ardından yeniden birleştirilmesine karar verdi. Kamu görevlisi sanıklar yönünden yaklaşık 11 aydır, ana dosyadaki fırın işletmecileri yönünden ise 4 aydır beklenen ek bilirkişi rapor dosyaya sunuldu.

FIRIN İŞLETMECİLERİNİN TADİLATLARI İLE YIKIM ARASINDA "İLLİYET BAĞI" KURULAMADI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, müteahhit, statik proje müellifi ve fenni mesul Mahmut Oktay Hartavi'nin "asli kusurlu" olduğu tespit edildi. Fırında yapılan tadilatların binanın taşıyıcı sistemine yönelik olmadığı öne sürülen raporda, "Eylemlerin, dava konusu yapının taşıyıcı sistemine yönelik olmamasından ötürü dava konusu yapının deprem neticesinde yıkılmasından illiyet bağı kurulamamıştır" denildi.

Öte yandan raporda, binanın proje, ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerinde görev yapan belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli; İmar İşleri Müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner, Mehmet Dişçeken ve Veli Çiftaslan "asli kusurlu" bulundu.

Bilirkişi raporunda, yapı kullanma izin belgeleri sürecinde binayı yerinde inceleyen kamu görevlileri makine mühendisi Hülya Çelik ve İmar Müdür Yardımcısı harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu'nun uzmanlık alanları nedeniyle binanın yıkımıyla illiyet bağının kurulamadığı belirtildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hacı Mehmet Güner, bulunduğu şehirdeki adliyeden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Başka bir dosyadan tutuklu bulunan ancak bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay Hartavi ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulunurken diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı, ek raporun dosyaya sunulduğunu belirterek raporun içeriğini açıkladı.

"DİĞER BLOKTA CAM BİLE KIRILMAMIŞTIR"

Sanık Mahmut Oktay Hartavi, ek raporun kendisine iletilmesini isteyerek, "Fazilet Apartmanı'nda benden kaynaklı bir yıkım olmadı. Diğer blokta cam bile kırılmamıştır. Birinin altında fırın var, o yıkılıyor ama diğer bina ayakta kalıyor. Bunların araştırılması lazım. Bunun için de ek rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

Sanık Hacı Mehmet Güner de yapı kullanma izin belgesini düzenlemesi nedeniyle kendisine kusur atfedildiğini belirterek beraatini talep etti.

DURUŞMA 5 OCAK 2027'YE ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına savunma yapmaları için süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Ocak 2027 tarihine erteledi.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ

Depremde anneannesini kaybeden, anne ve babası yaralı kurtulan müşteki avukatlarından Musa Eren Bayazıt, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, mevcut bilirkişi heyetinin reddedilmesini ve dosyanın deprem mühendisliği, betonarme, yapı malzemesi ve yüksek sıcaklık alanlarında uzman yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.

Bayazıt, yeni rapor taraflara tebliğ edilip beyanları alınmadan esas hakkındaki mütalaa aşamasına geçilmemesini ve hüküm kurulmamasını istedi.