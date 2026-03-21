FBI: Rus Siber Aktörler Mesajlaşma Uygulamalarını Hedef Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FBI: Rus Siber Aktörler Mesajlaşma Uygulamalarını Hedef Alıyor

21.03.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI, Rusya bağlantılı siber aktörlerin ticari mesajlaşma uygulamalarını kullananları hedef aldığını bildirdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörlerin, Signal başta olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarını kullanan kişileri hedef aldığını bildirdi.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya bağlantılı siber aktörlerin ticari mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıları hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "FBI, Signal dahil olmak üzere ticari mesajlaşma uygulamalarının kullanıcılarını hedef alan Rus istihbarat servisleriyle bağlantılı siber aktörleri tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu faaliyetin mevcut ve eski ABD hükümeti yetkilileri, askeri personel, siyasi isimler ve gazeteciler gibi "yüksek istihbarat değerine sahip" kişileri hedef aldığını belirten Patel, siber faaliyetlerin küresel ölçekte binlerce kişinin hesabına yetkisiz erişimle sonuçlandığını kaydetti.

Patel, söz konusu kişilerin ele geçirdikleri hesaplar üzerinden mesajlara ve kişi listelerine erişebileceğini, mağdur adına mesaj gönderebileceğini ve güvenilir kimlikleri kullanarak başka kimlik avı girişimlerinde bulunabileceğini ifade etti.

Güvenlik açığının, kullanılan uygulamalardan değil, kullanıcılardan kaynaklandığına dikkati çeken Patel, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI: Rus Siber Aktörler Mesajlaşma Uygulamalarını Hedef Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 11:05:30. #7.13#
SON DAKİKA: FBI: Rus Siber Aktörler Mesajlaşma Uygulamalarını Hedef Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.