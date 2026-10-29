FCC, anlaşmasız ülkelerdeki laboratuvarlarda cihaz testini 2 yıl sonra yasaklayacak - Son Dakika
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FCC, anlaşmasız ülkelerdeki laboratuvarlarda cihaz testini 2 yıl sonra yasaklayacak

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FCC, Çin gibi anlaşması olmayan ülkelerdeki laboratuvarlarda elektronik cihaz testlerini 2 yıl sonra yasaklayacak. Brendan Carr, testlerin yüzde 82,3'ünün Çin'de, yüzde 3,6'sının ABD'de yapıldığını belirterek düzenlemenin tedarik zinciri risklerini azaltmayı amaçladığını savundu.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), 2 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, Çin gibi anlaşmaları olmayan ülkelerdeki laboratuvarlarda elektronik cihazların test edilmesini yasaklama kararı aldı.

FCC Başkanı Brendan Carr, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de satılacak elektronik cihazların kurumun tanıdığı laboratuvarlarda ve kuruluşlarda test edilmesi gerektiğini belirtti.

Carr, bu laboratuvarların hassas bilgilere erişimi bulunduğunu ve ABD iletişim altyapısına kritik geçiş noktası niteliğinde olduğunu ifade etti.

"Kötü laboratuvarların bu durumdan, güvenilir olmayan araçları ABD piyasasına getirmek, iletişim ağlarını sekteye uğratmak veya fikri mülkiyet haklarını çalmak için faydalanabileceğini" öne süren Carr, FCC'nin, test laboratuvarlarının ve kuruluşların "dürüstlüğünü" sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Carr, "kötü laboratuvarlara" ilişkin sorunları 2024'te araştırmaya başladıklarını ve Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin komisyon tarafından tanınan bir test laboratuvarı işlettiğinin tespit edildiğini, daha sonra işletme onayının geri çekildiğini ve bu alandaki denetimlerinin artırıldığını aktardı.

Yabancı rakipler veya diğer tanınmış "art niyetli aktörlerin sahip olduğu ya da kontrol ettiği kötü laboratuvarları" yasaklamak için 2025'te attıkları adımlar kapsamında 32 laboratuvarın sistemlerinden çıkarıldığını hatırlatan Carr, "2 yıl sonrasından itibaren test laboratuvarlarının yalnızca ABD'de veya 'Karşılıklı Ekonomilerde', yani ABD'de yapılan testleri tanımaya istekli olan ülkelerde bulunmasına izin vereceğiz." ifadesine yer verdi.

Carr, elektronik cihaz testlerinin yüzde 3,6'sının ABD'de, yüzde 82,3'ünün Çin'de yapıldığını kaydederek, yeni düzenlemeyle test faaliyetlerinin tek ülkede yoğunlaşmasından kaynaklanan tedarik zinciri risklerini azaltacağını savundu.

Test yasağı ve telekomünikasyon şirketlerine kısıtlamalar

FCC, mayısta yaptığı toplantıda, Çinli şirketlere ait laboratuvarların ABD'de kullanılan akıllı telefon, kamera ve bilgisayarları test etmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı kabul etmişti.

Komisyon, aynı toplantıda Çinli telekom operatörleri China Mobile, China Unicom ve China Telecom'un ABD'de veri merkezi kurmasını ve ABD'li operatörlerin, "Örtülü Liste" olarak anılan, ulusal güvenlik açısından risk oluşturan ülkelerin operatörleriyle bağlantılı hizmetler vermesini yasaklayan bir öneriyi de kabul ederek kamunun ve endüstrinin görüşüne açmıştı.

Kurum, geçen yıl Çin hükümetinin sahibi olduğu ve kontrol ettiği laboratuvarların ABD'de kullanılan elektronik aletleri test etmesini yasaklamış, bu kapsamda birçok laboratuvara yasak getirmişti.

Kaynak: AA
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