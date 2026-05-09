Fedakar Anne Ahtapotun Hikayesi

09.05.2026 14:44
Anne ahtapot, yavruları için açlıktan ölüme gitti. Bu fedakarlık, anneliğin örneği oldu.

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yavrularını korumak için kendi hayatından vazgeçen bir anne ahtapotun yumurtaların başında beklerken ve öldükten sonraki anlarını kayda aldı. Prof. Dr. Gökoğlu, yumurtalarının başından ayrılmayıp açlıktan ölen ahtapotun fedakarlığını, "Bir ahtapotun annelik örneği, tüm insanlara örnek olsun" sözleriyle anlattı.

Antalya'da su altı yaşamını inceleyen ve öğrencileriyle sık sık dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 2 ay önce yumurtalarının başında bekleyen bir ahtapot fark etti. Ara ara ahtapotu görüntüleyen ekip, geçen ay dalışında ise ahtapota yemesi için bir balık bıraktı ancak yumurtaların başından ayrılmayan ahtapotun balığı da yemediği görüldü. Ekip, yaptıkları son dalışta ise ahtapotun öldüğünü ve yavruların yumurtalarından çıktığını gördü.

Yavrularını korumak için günlerce aç kalan anne ahtapotun, yumurtalar çatlayana kadar beslenmek için dahi yumurtaların başından ayrılmadığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "2 aydan bu yana takip ettiğimiz bir ahtapot var. Bu ahtapot bir beton bloğun altına yuva yapmıştı. Bu dönem ahtapotların yumurtladığı dönemdi yani. İlk gördüğümüz andan itibaren yumurtalarını tavan kısmına yapıştırmış ve sürekli bunu bekliyordu. 6-7 kilo ağırlığında anne bir ahtapot. Bunu gelip gittikçe izliyorduk. Sürekli olarak yumurtalarına su püskürtüyor, onların bakımını sağlıyor. 2 ay sonra, yani bu ahtapotun öldüğünü gördük. Ahtapotlar bilindiği gibi yumurtalarının başında bekler. Anne ahtapot, hiçbir şey yemez, beslenmez o dönemde. Ağırlıklarının yaklaşık yüzde 60'ını kaybeder. Daha sonra yumurtalar açıldıktan sonra güçsüz kalır ve açlıktan ölür. Oradaki o ahtapot da öldü. Onun görüntüsünü çektik" dedi.

'KİLO KAYBEDİYOR'

Daha önce de aynı noktada başka bir anne ahtapotun aynı olayı yaşadığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Gelip gittikçe onu da takip ediyorduk. Açlıktan ölmesin diye ben bir balık götürüp bıraktım. Dönüşte baktık ki o attığımız balığı ahtapot dışarı atmış, yememiş. Oysa ahtapot balığı gördüğü an hemen yer. Dolayısıyla yumurtalar açıldıktan sonra o ahtapotun ölüsünü borunun içerisinden aldık. Hayvan çok zayıflıyor, kilo kaybediyor ve sadece neredeyse derisi kalıyor. Daha sonra ekosistemde çıyanlar tarafından tüketiliyor. Ekosistemde bir başka canlıya yem oluyor" diye konuştu.

'ANNELİK BAMBAŞKA BİR DUYGU'

Anne ahtapotun yavruları için fedakarlık yaptığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "İlginç olan, o yumurtaları beklerken ahtapotu diğer balıkların, başka canlıların yememesi, çok ilginç. Çünkü zayıf kalıyor o dönemde. Her canlı yavrusunu garanti altına almak ister. Yarın Anneler Günü, bir anne ahtapotun yavrularını, yumurtalarını yaşatabilmek için kendini feda ettiğini görüyoruz. Bu nedenle annelik bambaşka bir duygu. Bir ahtapotun annelik örneği de tüm insanlara örnek olsun" dedi.

Kaynak: DHA

