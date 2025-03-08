Fedakar Anne Hayvanlarına Şefkatle Bakıyor - Son Dakika
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Fedakar Anne Hayvanlarına Şefkatle Bakıyor

Çankırı'da 4 çocuk annesi kadın, hayvanlarına çocukları gibi bakarak ailesine destek oluyor.

08.03.2025 17:51
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Fedakar anne: Çocuklarına bakar gibi hayvanlarını besleyip ailesine destek oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, ailesine destek olmak için beslediği büyükbaş hayvanlarına çocukları gibi bakıyor. Ahırda tek başına çalışan kadın, işini aşkla yapıyor.

Çankırı'nın Yukarıçavuş köyünde yaşayan 40 yaşındaki Satı Kara, hem 4 çocuğuna bakıyor hem de şehir merkezinde bir iş yerinde çalışan eşine hayvancılık yaparak destek sağlıyor. Besledikleri büyükbaş hayvanların bakımını tek başına üstlenen Kara, her gün erken saatte kalkıp hayvanlarını besleyerek ahırın temizliğini yapıyor. Hayvanlarına çocukları gibi bakan Kara, yetiştirdikleri hayvanları satıp ya da sağdığı sütleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tüm zorluklara rağmen doğum yapan hayvanlarının yavrularını görmek ve sütlerini sağmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Kara, tüm işleri kendisinin yaptığını söyledi.

"Kendim yemiyorum hayvanlara yediriyorum"

Tüm zorluklara rağmen severek işini yaptığını söyleyen Kara, "40 yaşındayım, 4 çocuk annesiyim. Hem çocuklarıma bakıyorum hem ev işleri ile uğraşıyorum hem de hayvanlarla ilgileniyorum. Eşime destek olmak ve çocuklarımın geleceği için çabalıyorum. Kadın olduğum için tek başıma zorlanıyorum. Hayvanlara günlük 8 balya ve 4 torba yem veriyorum. Hepsini tek başıma hallediyorum. Eşim çalışmak, ben ise köyde hayvancılık yapmak zorundayım. Hem büyükbaş hem de erkek hayvan olduğundan bakması biraz zor. Eski usulde iş yapıyorum ve bu durum beni biraz zorluyor" dedi.

"Yemiyorum, hayvanlara yediriyorum"

Hasta olduğunda bile hayvanların bakımını aksatmadığını kaydeden Kara, "Tabii bu işin iyi yönleri de var. Hayvanlarım doğuruyor, süt veriyor, ben de çok seviniyorum. Eve de katkıda bulunduğum için hoşuma gidiyor. Kendim yemiyorum hayvanlara yediriyorum. Hayvanların bakımı olmazsa olmaz. Hasta olsam bile ahıra gelip hayvanlara bakmak zorundayım. Şefkat isteyen bir iş. Hayvanlarla uğraşmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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