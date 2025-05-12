Fedakar Hemşire Senem Arsu'nun Hikayesi

Bitlis Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görev yapan Senem Arsu, yatarak tedavi gören hastaların yemeğini yediriyor, ilaç takiplerini yaparak sağlıklarına kavuşmaları için çaba gösteriyor.

Çocukken sık hastalandığı için sürekli hastaneye götürülen Arsu, hemşirelerin yakın ilgisinden etkilenerek hemşire olmaya karar verdi.

Bitlis'teki Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü'nden 2011'de mezun olduktan sonra Güroymak Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde göreve başlayan Arsu, 2016'da Tatvan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne atandı.

Burada yaklaşık 9 yıl çalıştıktan sonra 2022'de Bitlis Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne geçen Arsu, burada tedavi görenlerin iyileşmesi için fedakarca görev yapıyor.

Hastaların ilaçlarını veren, yemeklerini yediren ve kontrollerini yapan Arsu, güler yüzü, yakın ilgisiyle hasta yakınlarının da takdirini kazanıyor.

"Hastaların iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz"

Arsu, AA muhabirine, çocukluk hayali olan hemşireliği yapmanın, hastalara sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Her mesleğin kendine özgü zorluklarının olduğunu belirten Arsu, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım ünitemizdeki hastalarla yakından ilgileniyor, görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 14 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu süreçte unutamadığım birçok anım oldu. Beynine pıhtı atan 45 yaşında bir hastamız vardı. Yaklaşık 3 ay entübe kaldı. Hastayı zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileştirmeyi başardık. Hastaların iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz, tüm yorgunluğumuzu unutuyoruz."

"Refakatçisi olmayan hastalara refakatçilik yapıyoruz"

Türkiye'deki sağlık sisteminin çok ilerlediğini anlatan Arsu, "İki yıl önce yurt dışı görevi kapsamında 3 ay Nijer'de kaldım. Bu süreçte oradaki sağlık sistemi ile sağlık çalışanlarını tanıdım. Nijer'deki ekonomik durumun sağlık sektörünü nasıl etkilediğini, ülkemizin sağlık alanında ne kadar ilerde olduğunu görme imkanımız oldu." dedi.

Arsu, hemşireliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade ederek, "Hastalara en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bazen refakatçisi olmayan hastalara refakatçilik yapıyor, destek olmaya çalışıyoruz. Tedavisi uzun süren hastaların bakımları, beslenmeleri, banyolarıyla ilgileniyoruz. Hastalara annemiz, babamız, yakınlarımızmış gibi davranıyor, iyileşmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Hastaları iyileştirmek güzel bir duygu." diye konuştu.