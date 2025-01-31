Fedakar Öğretmenlerden Ara Tatil Çalışması - Son Dakika
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Fedakar Öğretmenlerden Ara Tatil Çalışması

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İki öğretmen, ara tatilde okulun bakım ve onarımını yaparak fedakarlık örneği sergiledi.

31.01.2025 16:26
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Fedakar öğretmenler ara tatili okulda çalışarak geçirdi

ADIYAMAN - Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nin görsel sanatlar resim öğretmeni ve rehber öğretmeni, 2 haftalık ara tatilde okulun bakım, onarım ve boya işlerini yaparak fedakarlık örneği gösterdi.

Meslektaşları ara tatilde iken Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nin Rehber Öğretmeni İrfan Haras ve Görsel Sanatlar Resim Öğretmeni Mehmet Kara, idarecilerin ve diğer öğretmenlerin desteğiyle okulda yaptıkları bakım ve onarım ile eğitim yuvasını ikinci döneme hazır hale getirdi.

6 Şubat depremi sonrasında Adıyaman Anadolu Lisesi ağır hasar alınca, okulun öğrencileri Adıyaman Borsa İstanbul Lisesi'nde ikili eğitim gördü. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Anadolu Lisesi yeniden yapılarak eğitime kendi binasında yeniden başladı. İki okulun öğrencilerinin birlikte eğitim gördüğü okulun kapı, pencere, boya, kalorifer ve sıralarında bakım ve onarım işleri çıktı.

Fedakar iki öğretmen duvarları boyadı, kapıları, pençeleri ve kaloriferleri onardı

Okul idaresi ortaya çıkan bakım ve onarımların nasıl yapılacağını konuşurken, fedakar iki öğretmen bu işi gönüllü olarak yapmak istediklerini kaydetti. Öğretmenler iki haftalık ara tatilde meslektaşları tatil yaparken, hiç durmadan çalıştı. İrfan Haras ve Mehmet Kara okulun boya ihtiyacı olan duvarlarını boyadı, kapılarını ve pençelerini, kaloriferlerini ve sıraları onardı.

"Bir nebzede olsa katkıda bulunmak bizi mutlu etti"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Rehber Öğretmen İrfan Haras, "Tatilimizi burada geçirdik. Güzel, mutlu bir yorgunluk oldu. Bir nebzede olsa katkıda bulunmak bizi mutlu etti. Bütün petekleri söktük, yerinden çıkmış olan petekleri sabitledik, arızalı olanları tamir ettik. Kapı pencerede arızalı olan yerler vardı bunları yaptık. Okul sıralarını tamir ettik, duvarlarda oluşan sıva çatlaklarını onardık, duvarları boyadık. El birliği ile okulumuzun tadilatlarını yapıp ikinci döneme hazır hale geldik" dedi.

"Öğretmenlerimiz her türlü arızamızı giderdiler"

Okul Müdürü Hacer Saygı ise, "Binamızda bir takım tadilatların yapılması lazımdı. Bunu okul idaresi ve öğretmen arkadaşlar istişare ederken, sağ olsun Görsel Sanatlar Resim Öğretmenimiz Mehmet Kara, Rehber Öğretmenimiz İrfan Haras bu işi gönüllülük esasıyla üstlenmek istediklerini söyledi. Sağ olsunlar ara tatil boyunca her gün bir fiil gelerek her türlü işi, su tesisatından tutun, duvarların sıvanması, boyanmasından tutun, kapıların arızalarından tutun her türlü arızamızı giderdiler. Bize her konuda destek oldular" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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