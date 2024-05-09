FedEx'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri acil iniş yaptı - Son Dakika
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FedEx'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri acil iniş yaptı

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Ön iniş takımlarının açılmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na dün sabah saatlerinde gövde üzeri acil iniş yapan FedEx'e ait kargo uçağı pist dışına çekildi. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kargo uçağının pistten kaldırılma işlemlerinin tamamlandığını ve pistin temizlendiğini duyurdu. FedEx şirketi ve sigorta şirketi yetkilileri olayı incelemektedir.

09.05.2024 12:41
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(İSTANBUL) - Ön iniş takımlarının açılmaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na dün sabah saatlerinde gövde üzeri acil iniş yapan FedEx'e ait kargo uçağı pist dışına çekildi.

FedEx'e ati kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması nedeniyle dün  İstanbul Havalimanı'na gövde üzeri acil iniş yapmıştı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olay nedeniyle kargo uçağının gövde üzerine iniş yaptığı 16R pistinin dün saat: 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını açıklamıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaptığı yeni açıklama ile kargo uçağının pistten kaldırılma işlemlerinin tamamlandığını ve pistin, uçağın çekilmesinin ardından özenle temizlendiğini duyurdu.

"ELİM SONUÇLARA VARABİLECEK DURUMLARIN ÖNLENMESİNE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA"

Kargo uçağının taşınma sürecinde çekilmiş görüntüleri de X hesabından paylaşan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımızda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekiplerimiz tarafından kaldırılma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler. Olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden her bir görevlimizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ İNCELEME YAPIYOR

Kazanın ardından ABD merkezli FedEx şirketinin uzmanları ve sigorta şirketi yetkililerinin de ayrıntılı inceleme yaptığı öğrenildi.

FedEx\'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı\'nda gövde üzeri acil iniş yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel FedEx'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri acil iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FedEx'e ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzeri acil iniş yaptı - Son Dakika
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