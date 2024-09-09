Adana\'da Yıldırım Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın Feke ilçesinde yıldırımın neden olduğu orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Görbeyaz, Dürelli ve Köleli mahallelerindeki 5 noktada yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.