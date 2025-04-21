Felç Kalan İşçi, Tazminat Davasını Kazandı - Son Dakika
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Felç Kalan İşçi, Tazminat Davasını Kazandı

Konya'da beton mikseri devrilmesi sonucu felç kalan Sezgin Keşto, 15.7 milyon lira tazminat kazandı.

21.04.2025 10:42
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KONYA'da tünel inşaatında çalışan, beton mikserinin devrilmesi sonucu felç kalan Sezgin Keşto (31), şirkete karşı açtığı davayı kazandı. Firmanın 15 milyon 739 bin lira tazminat ödemesine karar verilirken, bu zamana kadar parasını alamayan Keşto, "Bakımsız bir araçtan dolayı kaza geçirdim. Davayı kazanmama rağmen beni arayıp, 'Parayı ödemeyeceğiz. İstediğini yapabilirsin' dediler" dedi.

Konya'daki Afşar ve Bağbaşı Barajı arasındaki Mavi Tünel'in inşaatında ekskavatör operatörü olarak çalışan Sezgin Keşto, 1 Mart 2019'da Hadimi ilçesindeki şantiyeye gitmek için Cezmi Çelik'in (54) kullandığı beton mikseriyle yola çıktı. Uzun süredir bakımlarının yapılmadığı ve arızalı olduğu öne sürülen beton mikseri, şanzımanındaki sorun nedeniyle kontrolden çıktı.

6 AYLIK TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDU

Çelik'in durduramadığı beton mikseri, yol kenarındaki kayaya çarpıp, devrildi. Hurdaya dönen araçtaki Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Keşto ağır yaralandı. Araçtan çıkarıldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Keşto'nın omurgasının kırıldığı, omuriliğinin zedelendiği belirlendi. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 gün yoğun bakımda kalan Keşto, 6 aylık tedaviden sonra taburcu edildi. Bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Keşto, Adana'daki ailesinin evine döndü.

ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETMİŞ

Fizik tedaviye devam eden Keşto, çalıştığı şirkete tazminat davası açtı. Adana 13'üncü İş Mahkemesi'nde 4 yıl süren davanın ardından şirketin asli kusurlu olduğuna kanaat getirilerek, 15 milyon 739 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Bu zamana kadar tazminatı ödemeyen şirketin Keşto'ya borcu, 22 milyon 391 bin lirayı buldu. Öte yandan şirketin, 2018'de konkordato ilan ettiği öğrenildi.

'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'

Yaşadığı kazayı ve tedavi sürecini anlatan Keşto, "Daha 25 yaşımda, bakımsız bir araçtan dolayı kaza geçirdim. Aracın 3 yıldır muayenesinin olmadığını ve arızalı olduğunu öğrendim. Sonrasında hastaneye kaldırıldım. Orada bir ameliyat geçirip, 3 gün yoğun bakımda kaldım. Doktorlar, bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi. Dünyam başıma yıkıldı. Şimdi yüzde 90 engelliyim. Yanımda sürekli birinin olması gerekiyor. Ailemin desteğiyle ihtiyaçlarımı giderebiliyorum. Nişanlanmayı düşündüğüm kız arkadaşım yapamayacağını söyleyip, beni terk etti" dedi.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

Tazminat davasını kazanmasına rağmen şirketin ödeme yapmadığını belirten Keşto, "Çalıştığım şirketin yetkilisi M.K. ile görüştüm ancak bana yardımcı olmadı. Tazminat davası açtım ve geçtiğimiz yıl sonuçlandı. Davayı kazanmama rağmen beni arayıp, 'Parayı ödemeyeceğiz. İstediğini yapabilirsin' dediler. Sonraki süreçte aramaya çalıştım ancak telefon numaramı engellediler. Adalet yerini bulsun. Beni bu hale düşürenler cezasını çeksin istiyorum" diye konuştu.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Kaynak: DHA

İş Kazası, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Felç Kalan İşçi, Tazminat Davasını Kazandı - Son Dakika

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