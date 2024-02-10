Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti

Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti

Kayseri'de, yalnız yaşadığı evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen felçli bir kişi hayatını kaybetti.

10.02.2024 18:57  Güncelleme: 21:46
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sigara ateşinin kanepeyi yakması sonrası dumandan zehirlenen 55 yaşındaki felçli Turhan Topçuoğlu hayatını kaybetti.

Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan ve kısmen felçli olduğu öğrenilen Turhan Topçuoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti

DUMANDAN ZEHİRLENEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler, girdikleri evde Topçuoğlu'nu hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Turhan Topçuoğlu'nun yaktığı sigaranın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaktığı sigara kanepeyi tutuşturdu, dumandan zehirlenen felçli adam hayatını kaybetti
Turhan Topçuoğlu

Yanan kanepenin de kendiliğinden söndüğü belirlendi. Topçuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Turhan Topçuoğlu, Kayseri, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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