Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi

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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi yaşamını yitirdi
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Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucusu Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayata veda etti. İnsan hakları ve felsefe alanındaki çalışmalarıyla bilinen, UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Başkanlığı'nı da yürüten Kuçuradi, İstanbul'da Maltepe Üniversitesi hastanesinde tedavi görüyordu.

(İSTANBUL)- Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 89 yaşında yaşamını yitirdi.

İOANNA KUÇURADİ KİMDİR?

İstanbul'da 1936 yılında doğan Kuçuradi, 1954'te Zapyon Kız Lisesi'ni, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Akademik kariyerinde 1970'te doçentlik, 1978'de profesörlük unvanını aldı.

HACETTEPE FELSEFE BÖLÜMÜNÜ KURDU

Kuçuradi, 1969'da kurduğu Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün başkanlığını, emekliye ayrıldığı 2003 yılına kadar sürdürdü.

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 1997-2005 yılları arasında müdürlüğünü yapan Kuçuradi, 1998'den itibaren UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Başkanlığı görevini üstlendi.

Kuçuradi, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde çalışmaya başladı. Bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

Kaynak: ANKA
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