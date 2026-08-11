Fenalaşan Yolcuya Acil Müdahale
Kayseri'de halk otobüsünde fenalaşan kadın, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi.
Kayseri'de özel halk otobüsünde yolculuk ederken fenalaşan yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye bağlı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, bir anda fenalaştı.
Yolcuların durumu bildirmesi üzerine otobüs şoförü Ali Dalyak, otobüsün yönünü Kayseri Devlet Hastanesinin acil servisine çevirdi.
Şoför ve yolcuların yardımıyla sedyeye taşınan kadın, tedavi altına alındı.
Yolcunun fenalaşması ve otobüs içinde yaşananlar araç içi kamera tarafından kaydedildi.
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