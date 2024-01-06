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Fener Rum Patrikhanesi'nde Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Fener Rum Patrikhanesi'nde Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı

Fener Rum Patrikhanesi'nde Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024'üncü yıl dönümü nedeniyle ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ardından Haliç'te denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Tören, çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Fener Rum Patrikhanesi\'nde Hz. İsa\'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü kutlandı
06.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:47
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, HZ. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde yapılan ayının ardından Haliç'te, denizden haç çıkarma töreni yapıldı.

Hristiyan inancına göre Hz.İsa'nın vaftiz edilişinin 2024'üncü yıl dönümünde, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilise'sinde ayin düzenlendi. Ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi. Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı dikkat çekti. Ziyarete gelenler, mum yakıp ayine katıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından İstanbul Rum Patriği Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü. Patrik Bartholomeos Haliç'te denize haç attı. Onlarca kişi denize atlarken hacı, Dedeağaç'tan İstanbul'a gelen Kostas Kipros çıkardı. Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri de denizde güvenlik önlemi aldı. Haliç'te düzenlenen törenle eş zamanlı olarak, diğer ilçelerde de haç çıkarma töreni gerçekleşti.

Patrik Bartholomeos'un denize attığı hacı çıkaran Kostas Kipros, "Çok mutluyum ve herkes için de en iyisini diliyorum. Bugün haçı çıkarmak için denize dalmaya karar verdim. Şanslı günümdeydim ve haçı çıkardım. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA
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