Fenerbahçe Aston Villa'ya, Beşiktaş Hoffenheim'a konuk olacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Toplumuyla Buluşma programına katılacak.

(Roma)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne ve İyilik Var Aracının Diğer İllere Uğurlanması Programı'na katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Yapımı Tamamlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Toplu Açılış Töreni ile Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheirmer Aktif Yaşam Merkezi açılışına iştirak edecek.

(Hatay/10.15/11.00/11.30/12.15/Kayseri/14.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Kütüphane'de düzenlenecek Aleksandre Jaba Koleksiyonu ve Rami Kütüphanesi Kitap Lansmanı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Likit Gaz Haftası Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabetçi Sektörler Programı Kapanış Konferansı'na, Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi'ne ve "Enerji Dönüşümünün Güvencesi: Standartlar" programına katılacak.

(Ankara/08.45/11.15/13.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından düzenlenen "Dünya Gıda Forumu-Roma Su Diyaloğu Programı"na iştirak edecek.

(Roma)

4- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya gelecek, AB Komisyonu üyeleri ile heyetlerarası görüşmeler yapacak.

(Brüksel)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

2-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/12.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Birmingham/22.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

(İstanbul/11.00)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacakları maç öncesi, müsabakanın yapılacağı SNP Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Sinsheim/20.00)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Alman ekibi Hoffenheim, tesislerinde son çalışmasını yapacak. Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı da yine kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek.

(Sinsheim/12.15/15.30)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Tammelan Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Bordo-mavili ekip son idmanını burada yapacak.

(Tampere/18.30/19.00)

6- UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'nun teknik direktörü Miika Nuutinen ile bir oyuncusu, Tammelan Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ev sahibi ekip, son idmanını burada gerçekleştirecek.

(Tampere/13.00/14.00)

7- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasına, Batman Petrolspor-İstanbulspor, Eminevim Ümraniyespor-Boluspor, KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(Batman/14.30/İstanbul/17.00/Ankara/Antalya/20.00)

8- Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak, Anadolu Efes ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

(Sofya/19.00/İstanbul/20.30)

9- BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında TOFAŞ, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi konuk edecek, Türk Telekom ise İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.00/Venedik/21.00)

10- Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Trabzonspor, Azerbaycan'ın Sabah ekibini konuk edecek.

(Trabzon/19.00)

11- FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. haftasında, C Grubu'nda Esenler Erokspor, Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibine konuk olacak, F Grubu'nda Biotekno Körfez Basket, Fransa'nın Elan Chalon takımını konuk edecek, G Grubu'nda Yukatel Denizli Basket ise Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Samokov/18.00/Kocaeli/19.30/Lizbon/22.00)

12- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu başlayacak. D Grubu'nda Emlak Konut, Polonya ekibi AZS UMCS Lublin'i konuk edecek, C Grubu'nda Fenerbahçe Tarfin ise İspanya'nın Valencia Basket takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Valensiya/21.00)

13- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak. Kuzeyboru-Türk Hava Yolları, Aras Kargo-Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker-Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo, VakıfBank-Zerenspor, İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul ve Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmaları yapılacak.

(Aksaray/14.00/İzmir/16.00/Bursa/18.00/İstanbul/19.00/19.00/Ankara/Manisa/19.00)

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasından, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası oynanacak.

(Manisa/15.00)

15- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş-İstanbul Gençlikspor ve Nilüfer Belediyespor-Giresunspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Bursa/17.00)

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