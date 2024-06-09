Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında bir araya geldi

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(ANKARA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra canlı yayında bir araya geldi. Yayında Yıldırım ve Koç'un başkanlık dönemleri, kulübün sportif ve finansal durumu, 3 Temmuz şike davası süreci ve teknik direktör Jose Mourinho ile imzalanan anlaşmanın şartları tartışıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sabah gerçekleştirilecek seçim öncesi Başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım Habertürk TV'de bir araya geldi. Yıldırım ve Koç'un başkanlık dönemlerinin tartışıldığı programda Yıldırım, yayının başında tokalaşmak üzere Koç'un yanına giderek, "Başkan gel öpüşelim, yeni bir sayfa açalım. Bütün Fenerbahçeliler görsünler" dedi.

Geçmiş dönemde yaşanan sorunlara ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Koç, Yıldırım'a özetle şunları söyledi:

"Siz nasıl başkansanız, 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan olan Aziz Yıldrım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyah beyaz fark var. Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım konumuna girdi. Destek değil köstek oldunuz. Siz bize öğretmediniz mi, Fenerbahçe hakkında birisi bir şey söyleyecek, o kürsüye söyleyecek. Bir kere öğrettiğinizi yaptınız mı? Söz konusu Fenerbahçe ise dostluğumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim. Size yapılan hakaret bu, bana yapılan değil. Siz bir gün birini veliaht gösterebilirsiniz, o gün işinize geliyorsa. Yarın düşman ilan edebilirsiniz bende yaptığınız gibi."

Koç'un sözlerine Aziz Yıldırım özetle şöyle karşılık verdi:

"1 yıl hapis yatmışım, 'gık' dememişim. Benimle kimler pazarlığa geldi kabul etmedim. Çocuğumla Cannes'e gittim. Israrla bana 'Türkiye'ye dönme' demelerine rağmen 'Ben Fenerbahçe Başkanıyım gitmem lazım,' uçak tuttum geldim. Ben başkan olduğumda Ali Şen 4-5 ay stada geldi, konuştu. Biz bundan rahatsız olduk. Senin bana teşekkür etmen lazım, siz rahatsınız çünkü ben hiç konuşmadım. Benden rahatsız olmamanız için gelmedim. Ben bundan sonra geleyim, o zaman rahat mısın değil misin gör."

İkili, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile imzalanan anlaşmanın finansal şartlarını, kulübün başarısızlığının sebeplerini, 17 Mart'taki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından toplanan olağanüstü genel kurulun gündemini ve kulübün maddi durumunu tartıştı.

Yayın sonunda katılımı için Aziz Yıldırım'a teşekkür eden Ali Koç, "Keşke daha sık görüşebilseydik, size danışabilseydik, sizinle eski günlerimizdeki gibi olsaydık Fenerbahçe'ye hiçbir zararı olmazdı. Geldiğimiz nokta itibarıyla dost, abi, başkan olarak Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Benim de sizin için tükenmiş olabilir. Yeni bir sayfa açmak istiyorsanız yarından sonra kim kazanırsa kazansın elimden gelen her şeyi yaparım" diye konuştu.

Aziz Yıldırım da "Biz de yaparız. Bir daha 'Aziz Yıldırım'a otobüs çarptı, ne yaparız' demeyeceksin bir daha. Ben öldüm, durmadan yardım istiyorsunuz. O zaman bana otobüs çarpmayacak, beni sağlam bırakacaksın' sözleriyle karşılık verdi.