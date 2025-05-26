Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Şampiyonluk Sevincini Çankaya'da Paylaştı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, THY Euroleague final karşılaşmasını Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurduğu dev ekranla Başkentlilerle buluşturdu. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol ve Fransız As Monaco karşılaşmasında rakibini 81-70 mağlup ederek ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan sarı lacivertlilerin şampiyonluk sevincine, Çankayalılar da ortak oldu.

Çankaya Belediyesi, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda kurulan dev ekranda THY Euroleague final heyecanını Başkentlilerle buluşturdu. Sporseverler, Fenerbahçe Beko'nun, Fransız rakibi As Monaco karşısında kıyasıya mücadelesini coşkuyla izledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan sarı lacivertlilerin kupa sevincine Çankayalılar da ortak oldu.

Yarı final karşılaşmasında Panathinaikos'u 82-76'lık skorla mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko, Etihad Arena'da gerçekleşen final maçında ilk devreyi 35-33'lük skorla önde kapattı. Maçın son dakikalarına girilirken farkı 11'e çıkaran Fenerbahçe, savunma üstünlüğü ile galibiyeti göğüsledi.

En son 2017'de Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, sekiz yıl aradan sonra ikinci kez şampiyon oldu. Takım koçu Sarunas Jasikevicius ile zaferi yaşayan sarı lacivertliler, Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine taşıdı.