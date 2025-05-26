Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Şampiyonluğu Mersin'de Coşkuyla Kutlandı

(MERSİN) - THY EuroLeague'de şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın final heyecanı Mersin'i sardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan sporseverlerin final maçını izleyebilmesi için sahile dev ekran kurdu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak, Avrupa'nın en büyük kupasını ikinci kez müzesine götürdü. Fenerbahçe Beko'nun kupa heyecanına, Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde kurduğu dev ekranlardan Mersinliler de ortak oldu.

Ailesi ile birlikte sarı-lacivert formalarını giyerek sahile gelen ve diğer taraftarlar ile kupa heyecanını paylaşan Emre Üresin isimli vatandaş, "Başkanımız Vahap Seçer'e, bize bu heyecanı yaşattığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Mersin Fenerbahçeliler Dernek Üyesi Selim Engin Gürpınar ise "Atmosferi görüyorsunuz. Halk ve şehir kenetlenerek Fenerbahçe'nin başarısını izlemeye geldi. Kupayı, başta bize bu desteği veren Vahap Seçer'e ve 12 adama hediye ediyoruz" diye konuştu.