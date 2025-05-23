THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Olympiakos - Monaco maçı galibi olacak. Final maçı pazar akşamı oynanacak.
Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-14 tamamladı. İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, devreye 38-33 üstün girdi.
Yakın geçen üçüncü çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, 55-48'lik skorla son bölüme önde başladı. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kritik mücadelede takımına moral vermek için oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte sahaya yakın bir noktadan karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena'daki yerini alarak desteğini gösterdi.
Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.
Salon: Etihad Arena
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2
Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2
1. Periyot: 22-12
Devre: 38-33
3. Periyot: 55-48
Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Nunn (Panathinaikos AKTOR)
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi - Son Dakika
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