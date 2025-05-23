Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos\'u devirerek EuroLeague\'de finale yükseldi
23.05.2025 19:58
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek EuroLeague'de finale yükseldi.

THY EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Etihad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe Beko 82-76 skorla kazandı.

FENERBAHÇE FİNALDE

Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi Olympiakos - Monaco maçı galibi olacak. Final maçı pazar akşamı oynanacak.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

MÜCADELE NEFES KESTİ

Maça iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-14 tamamladı. İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, devreye 38-33 üstün girdi.

Yakın geçen üçüncü çeyreğin ardından Fenerbahçe Beko, 55-48'lik skorla son bölüme önde başladı. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son çeyreğinde üstünlüğünü sürdürüp maçı 82-76 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

ALİ KOÇ VE VOLKAN DEMİREL DE TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kritik mücadelede takımına moral vermek için oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte sahaya yakın bir noktadan karşılaşmayı takip etti. Sarı-lacivertlilerin efsane kalecisi ve eski teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena'daki yerini alarak desteğini gösterdi.

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Hall 18, Guduric 3, Hayes-Davis 7, Colson 3, Birch 2, McCollum 13, Baldwin 10, Melli 9, Tarık Biberovic 15, Sertaç Şanlı, Pierre 2

Panathinaikos AKTOR: Grant 15, Nunn 19, Cedi Osman 22, Hernangomez 5, Gabriel 4, Brown, Sloukas 2, Lessort 7, Papapetrou, Mitoglou, Ömer Faruk Yurtseven 2

1. Periyot: 22-12

Devre: 38-33

3. Periyot: 55-48

Beş faulle oyundan çıkan: 34.15 Nunn (Panathinaikos AKTOR)

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Son Dakika Güncel Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Erol:
    Ergin Ataman çık şimdi 3,1 işareti yap.terbiyesiz yaratık 6 0 Yanıtla
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