Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Şampiyon!

(İSTANBUL) – THY Avrupa Ligi finalinde Fransız temsilcisi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Bayrampaşa'da büyük coşkuyla kutlandı. Final müsabakasını Bayrampaşa Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranda takip eden taraftarlar, maç sonunda sevinç gösterilerinde bulundu.

THY Avrupa Ligi finalinde Fransız temsilcisi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Bayrampaşa'da büyük coşkuyla kutlandı. Final müsabakasını Bayrampaşa Belediyesi tarafından Atatürk Parkı'na kurulan dev ekranda takip eden taraftarlar, maç sonunda sevinç gösterilerinde bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da şampiyonluk sevincini taraftarlarla birlikte yaşadı. Başkan Mutlu, "Göğsümüzü kabartan ve bizleri gururlandıran Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de oynanan final karşılaşmasında Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nde 8 yıl aradan sonra ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, yarı final ve final müsabakalarında sergilediği performansla Avrupa basketbolunun zirvesine çıktı.