Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Karadeniz'de karşı karşıya geldi. Çaykur Didi stadyumu'ndaki karşılaşmayı Turgut Doman yönetti. Fenerbahçe mücadeleyi 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstlüğü ile tamamlandı. 15 Dakikada Fred ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda etkili oyununa devam eden Fenerbahçe 53. dakikada Edin Dzeko ile 2-0 öne geçti. 60 ve 64 dakikalarda karşılaşmanın gol perdesini de açan Fred 4 dakika arayla attığı 2 golle takımını 4-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Husniddin Aliqulov'un kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe 5-0'lık skora ulaştı ve İstanbul'a 3 puanla döndü.