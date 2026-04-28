Fenerbahçe'de Tedesco ve ekibiyle yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de derbide alınan farklı mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında ağır yara alınması sonrası yönetim kurulu radikal kararlar aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Kalan maçlarda takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle olacak.

Tedesco, sezona Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe'de, Benfica'ya elenilmesi sonrası 29 Ağustos 2025'te göreve getirilmişti. İlk maçına Trabzonspor karşısında çıkan İtalyan teknik adam, takımı toparlayarak şampiyonluk yarışına dahil etti. Süper Kupa'yı kazandıran Tedesco, ligde 25 hafta yenilmezlik serisi yakaladı ancak 26. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek bu unvanını kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a elendi.

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de ise puan ortalaması 2.14 oldu.