Fenerbahçe'de Tedesco ve ekibiyle yollar ayrıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de derbide alınan farklı mağlubiyet sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Kalan maçlarda takımı yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetecek.

Fenerbahçe'de derbide alınan farklı mağlubiyet ve şampiyonluk yarışında ağır yara alınması sonrası yönetim kurulu radikal kararlar aldı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı. Kalan maçlarda takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle olacak.

Tedesco, sezona Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe'de, Benfica'ya elenilmesi sonrası 29 Ağustos 2025'te göreve getirilmişti. İlk maçına Trabzonspor karşısında çıkan İtalyan teknik adam, takımı toparlayarak şampiyonluk yarışına dahil etti. Süper Kupa'yı kazandıran Tedesco, ligde 25 hafta yenilmezlik serisi yakaladı ancak 26. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek bu unvanını kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda Nottingham Forest'a elendi.

Tedesco yönetiminde Fenerbahçe, 45 maçta 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakaladı. Süper Lig'de ise puan ortalaması 2.14 oldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Çelebi, Futbol, Güncel, Göle, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:07:19. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.