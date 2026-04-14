Fenerbahçe'den Kırıkkale'ye Spor Salonu

KIRIKKALE'de yaptırdığı Atatürk Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "Bu salondan yükselen ses sadece top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla ülke genelinde yaptırdığı 28'inci spor salonunun açılışı Kırıkkale Osman Gazi Fen Lisesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyacak spor salonunun açılışına Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Fenerbahçe Spor Kulübü Sadettin Saran, kulüp yöneticileri ile eski futbolcu Tuncay Şanlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Saran, öğrencilerle halay çekti.

Atatürk Spor Salonu'nun açılışında konuşan Saran, sadece bir spor salonu değil; bir hayali, imkanı ve başlangıcı açtıklarını söyledi. Bu toprakların bir evladı ve Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Anadolu çocuğuna doğru fırsatlar verildiğinde kendi değerlerini kendi içinden çıkardığına yürekten inandığını dile getiren Saran, "Yeter ki o kapıyı açabilelim, açılmasına vesile olalım. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü anlardan biri spordur. Spor disiplin getirir, düşüp kalkmayı, saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'Ben başarabilirim' demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları sadece antrenman yapmak isteyenlere değil, hayal kurmak isteyenler için de açıktır. Buradan şampiyonların yetişmesi önemli değil, Türkiye'ye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocukların yetişmesi için bu kapılar var. Benim için bu yapı bir bina değil, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkacak her çocuk, belki bir sporcu, belki de bir lider olacak ama mutlaka daha güçlü ve özgüvenli bir birey olacak. Görevimiz çok net. Gençlerimizin önlerini açmak, onlara inanmak ve yollarını aydınlatmak. Bu salondan yükselen ses sadece top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun" dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Saran, "Kırıkkaleli çocukların hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli ve Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcı Ahmet Sait Kurnaz, Saran'a tablo hediye etti. Saran ve beraberindekiler, daha sonra salonun açılışını yaparak öğrencilerle selamlaştı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE