Fenerbahçe - Kasımpaşa: 1-1
Fenerbahçe - Kasımpaşa: 1-1

23.02.2026 22:42
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Asensio ve Allevinah gollerle skoru eşitledi.

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertlileri öne geçiren golü Asensio, 90+5. dakikada kaydetti. Kasımpaşa 90+11. dakikada Allevinah ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve zirvenin 2 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa ise puanını 20 yaptı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 1-1
