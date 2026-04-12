Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. ve 87. dakikalarda Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar bu akşam sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak. Kayserispor ise 23 puanla düşme hattında kaldı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus köşe yazılarında değerlendirdi. Uğur Meleke, Kante'nin performansını överek, "Dünya'nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!" esprisini hatırlattı ve Kante'nin özellikle Mart'tan sonra bambaşka bir oyuncu olduğunu belirtti. Ayrıca, Kayserispor'un Muhammet Türkmen döneminde daha iyi olduğunu, ancak şu anda Süper Lig'in en sıkıntılı takımlarından biri haline geldiğini ifade etti. Skriniar'ın da Fenerbahçe'nin en kritik adamlarından biri olduğunu vurguladı.

Fırat Aydınus ise Fenerbahçe'nin Kante ve Talisca ile çok farklı bir performans sergilediğini söyledi. İlk yarıda Kante ve Guendouzi'nin öne çıktığını, ikinci yarıda ise Talisca'nın yıldızlaştığını belirtti. Maçın genelinde Fenerbahçe'nin üstünlüğünün dikkat çektiğini, Kayserispor'un ise gücünün yeterli olmadığını ekledi.