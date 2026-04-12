Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indirdi

12.04.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup ederek lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Galibiyette N'Golo Kante ve Anderson Talisca'nın etkili performansları dikkat çekti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. ve 87. dakikalarda Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 66'ya yükselten Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Sarı-kırmızılılar bu akşam sahasında Kocaelispor'la karşılaşacak. Kayserispor ise 23 puanla düşme hattında kaldı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus köşe yazılarında değerlendirdi. Uğur Meleke, Kante'nin performansını överek, "Dünya'nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!" esprisini hatırlattı ve Kante'nin özellikle Mart'tan sonra bambaşka bir oyuncu olduğunu belirtti. Ayrıca, Kayserispor'un Muhammet Türkmen döneminde daha iyi olduğunu, ancak şu anda Süper Lig'in en sıkıntılı takımlarından biri haline geldiğini ifade etti. Skriniar'ın da Fenerbahçe'nin en kritik adamlarından biri olduğunu vurguladı.

Fırat Aydınus ise Fenerbahçe'nin Kante ve Talisca ile çok farklı bir performans sergilediğini söyledi. İlk yarıda Kante ve Guendouzi'nin öne çıktığını, ikinci yarıda ise Talisca'nın yıldızlaştığını belirtti. Maçın genelinde Fenerbahçe'nin üstünlüğünün dikkat çektiğini, Kayserispor'un ise gücünün yeterli olmadığını ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 10:37:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.