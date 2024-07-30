Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup ederek tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk maçta deplasmanda 4-3 galip gelen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak bir üst tura yükseldi. Şimdi ise Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

30.07.2024 22:09
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(ANKARA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Lugano ile kozlarını paylaştı. Deplasmandaki ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla geçen Fenerbahçe, sahasında da kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırladı.Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetti.

Konuk takım'ın gölünü 7. dakikada Hadj Mahmoud, Fenerbahçe'nin gollerini  59. dakikada Edin Dzeko ve 90+3'te Serbasitan Szymanski kaydetti. Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla turu geçen taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe,Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

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