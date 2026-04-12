Kante ve Guendouzi'nin Ambulans Ekibi Performansıyla Fenerbahçe Kazandı

Uğur Meleke, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın gizli süperstarı olarak nitelendirdiği Kante'nin, 'Dünya'nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!' esprisini hatırlatarak, onun her maçta 90 dakika sahada kalıp her topa karıştığını vurguladı. Geçen haftaki derbide ve dünkü maçta Kante, partneri Guendouzi ile birlikte sahadaki tüm topları toplayarak, adeta aynı anda birden fazla yerde bulunuyormuş gibi bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında ilk yarıda üstünlük kurarken, ikinci yarıda golü bulunca maçı rahat kazandı. Talisca'nın profesyonel golü, Nene'nin takipçiliği ve Kerem'in asistindeki gollerle skor 4-0'a ulaştı. Bu rahat galibiyetin arkasında, Kante ve Guendouzi'nin orta sahada ambulans ekibi gibi çalışarak, kimin ihtiyacı varsa orada olmaları ve adam eksiltme özellikleriyle takımın eksikliklerini gidermeleri yatıyor. İlk geldiğinde eleştirilen Kante'nin inanılmaz bir oyuncu olduğu görüldü.

Ömer Üründül, Kante ve Guendouzi'yi en çalışkan oyuncular olarak nitelendirirken, Talisca'nın az koşarak gol bulduğunu belirtti. Gürcan Bilgiç ise Kante'nin müthiş vuruşuyla Fenerbahçe'nin rahatladığını ve orta saha kontrolünün iki Fransız'da olduğunu ifade etti. 26 Nisan'daki büyük final öncesi farklı kazanmanın önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, hakem Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka'nın tartışmalı kararları eleştirildi, bu tür hakemlere güven sorunu yaşandığı belirtildi.