Kante ve Guendouzi'nin Ambulans Ekibi Performansıyla Fenerbahçe Kazandı

12.04.2026 11:00
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-0'lık bir galibiyet alırken, Kante ve Guendouzi'nin maçtaki performansları dikkat çekti. Orta sahada üstünlük kuran Kante, eleştirileri geride bırakıp takıma büyük katkı sağladı.

Uğur Meleke, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın gizli süperstarı olarak nitelendirdiği Kante'nin, 'Dünya'nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!' esprisini hatırlatarak, onun her maçta 90 dakika sahada kalıp her topa karıştığını vurguladı. Geçen haftaki derbide ve dünkü maçta Kante, partneri Guendouzi ile birlikte sahadaki tüm topları toplayarak, adeta aynı anda birden fazla yerde bulunuyormuş gibi bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında ilk yarıda üstünlük kurarken, ikinci yarıda golü bulunca maçı rahat kazandı. Talisca'nın profesyonel golü, Nene'nin takipçiliği ve Kerem'in asistindeki gollerle skor 4-0'a ulaştı. Bu rahat galibiyetin arkasında, Kante ve Guendouzi'nin orta sahada ambulans ekibi gibi çalışarak, kimin ihtiyacı varsa orada olmaları ve adam eksiltme özellikleriyle takımın eksikliklerini gidermeleri yatıyor. İlk geldiğinde eleştirilen Kante'nin inanılmaz bir oyuncu olduğu görüldü.

Ömer Üründül, Kante ve Guendouzi'yi en çalışkan oyuncular olarak nitelendirirken, Talisca'nın az koşarak gol bulduğunu belirtti. Gürcan Bilgiç ise Kante'nin müthiş vuruşuyla Fenerbahçe'nin rahatladığını ve orta saha kontrolünün iki Fransız'da olduğunu ifade etti. 26 Nisan'daki büyük final öncesi farklı kazanmanın önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca, hakem Ali Yılmaz ve VAR'daki Sarper Barış Saka'nın tartışmalı kararları eleştirildi, bu tür hakemlere güven sorunu yaşandığı belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

11:30
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret’in kardeşi...
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
11:17
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
10:54
Futbol dünyası ayakta Müslüman futbolcuları “Domuz yiyin“ diyerek kovaladı
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları "Domuz yiyin" diyerek kovaladı
10:17
Katz ve Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti’den ilk tepki
Katz ve Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak sözlerine AK Parti'den ilk tepki
09:39
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı
