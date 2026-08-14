Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: Yusuf Öksüz Tutuklandı
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında Yusuf Öksüz tutuklandı, üç şüpheliye adli kontrol kararı verildi.
(TRABZON) - Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklamaya sevk edilen Yusuf Öksüz tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, üç şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz edileceğini bildirdi.
Kaynak: ANKA
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