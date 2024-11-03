Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Yendi

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(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Papara Park Stadyumu'ndaki mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe'de golü kaydeden futbolcu 42. dakikada Fred oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor 59. ve 67. dakikalarda 2 penaltı vuruşu kazandı. Topu ağlarla buluşturmayı başaran Simon Banza skoru önce 1-1'e ardından 2-1'e getirerek bordo mavilileri öne geçirdi.

Fenerbahçe 75. dakikada Edin Djeko'nun attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 90+12 dakikasında Sofyan Amrabat Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Mücadele sarı lacivertlilerin 3-2'lik galibiyeti ile tamamlandı.