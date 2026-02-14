Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 Yendi

14.02.2026 22:47
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 kazanarak puanını 52'ye yükseltti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Ev sahibi takım, 6. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca'nın golüyle skoru eşitledi. Kerem Aktürkoğlu'nun 34. dakikadaki golüyle sarı-lacivertliler geri döndü.

Trabzonspor, 43. dakikada Paul Onuachu ile durumu eşitledi. İlk devre 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 48. dakikada Marco Asensio attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 52'ye yükseltirken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

Sarı-lacivertliler, ligde gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Kaynak: ANKA

Futbol

