Fenerbahçe'ye Saldırı Davasında 1 Tutuklama - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Saldırı Davasında 1 Tutuklama

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Fenerbahçe A Takımı'na yapılan silahlı saldırıda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi, 1'i tutuklandı.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'ye Saldırı Davasında 1 Tutuklama - Son Dakika

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