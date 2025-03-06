İskenderun Fenerbahçeliler Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi afetzedelere gıda kolisi yardımında bulundu.
İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, her ramazan olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduklarını söyledi.
Bu yıl 200 gıda kolisi hazırladıklarını anlatan Düzen, depremzedelere yardımlarının ramazan süresince devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçeliler Derneği'nden Depremzedelere Yardım - Son Dakika
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