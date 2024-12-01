Fengal Siklonu: 19 Kişi Hayatını Kaybetti

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- Hindistan ve Sri Lanka'da Fengal Siklonu nedeniyle 19 kişi öldü

YENİ DELHİ - Fengal Siklonu'nun Hindistan ve Sri Lanka'da yol açtığı şiddetli yağışlar ve sellerde 19 kişi hayatını kaybetti.

Fengal Siklonu, Hindistan ve Sri Lanka'da şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Dün Bengal Körfezi'nden Hindistan'ın güney kıyılarında karaya ulaşan Fengal Siklonu nedeniyle 16'sı Sri Lanka'da, 3'ü Hindistan'da olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Puducherry ve Chennai kentlerinde cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar, sel nedeniyle yollarda ilerlemekte zorlandı.

Chennai Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışan IndiGo Havayolları'na ait A321neo tipi yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerden yaklaşık 140 bin aile etkilendi.