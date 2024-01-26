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Ferdi Özbeğen, Türk Eğitim Vakfı tarafından anıldı - Son Dakika
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Ferdi Özbeğen, Türk Eğitim Vakfı tarafından anıldı

Ferdi Özbeğen'in vefatının 11. yıl dönümünde, Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından düzenlenen anma töreninde, Özbeğen'in tüm mal varlığını bağışladığı vakıf ve öğrencileri anıldı. TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada, Özbeğen'in destekleriyle öğrencilerin hayatlarına dokunmaya devam ettiğini belirtti ve kendisine Allah'tan rahmet diledi.

Ferdi Özbeğen, Türk Eğitim Vakfı tarafından anıldı
26.01.2024 - 17:03,  Güncelleme: 17:11
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, vefatının 11. yıl dönümünde, tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Özbeğen'in TEV'in Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerin yanı sıra sanatçı dostları Selami Şahin ve Osmantan Erkır da katıldı.

Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada, "Vefatından önce tüm mal varlığını ve ünlü beyaz piyanosunu vakfımıza bağışlayan Özbeğen, destekleriyle öğrencilerimizin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Türk müziğine unutulmaz eserler bırakan, hem şarkıları hem de sanatçı kişiliğiyle kalplerimizde yer edinen değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen'in adı, öğrencilerimizin eğitimine sağladığı katkılar ile daima yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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