Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtımı

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Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan vatandaşlar, merhum için helva dağıttı.

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, tedavi gördüğü Antalya'daki hastanede 2 Ocak'ta yaşamını yitiren ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için bir araya geldi.

Katılımcılar, çocukluk yıllarını mahallede geçiren Ferdi Tayfur için mevlit okuttu, pişirdikleri helvayı dağıttı.

Mahalle muhtarı Ömer Atiz, gazetecilere, Ferdi Tayfur'un vefatından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Salih Öztürk de mahallelerinde yetişen Ferdi Tayfur'a karşı vefa borçlarını yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.