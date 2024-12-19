Ferdi Tayfur'un Sağlık Durumu İyi

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Ferdi Tayfur'dan sevindirici haber: Sağlık durumu iyi

ANTALYA - Geçtiğimiz hasta evinde rahatsızlanan Ferdi Tayfur, çalışanları tarafından Muğla'daki özel bir hastaneye götürülmüştü. Tayfur, iki gün önce ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi ve ameliyata alındı. Usta sanatçının doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, Tayfur'un sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Yavuz, "Şu an hiçbir problem kalmadı. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullandı.

Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçı Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, Tayfur'un son durumu hakkında bilgilendirme yapan doktoru Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz'un açıklamalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. E-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm. Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için askeri uçakla hastanemize getirildi. Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi, beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" şeklinde konuştu.