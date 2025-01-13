Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Açıklaması - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Telif Geliri Açıklaması

MESAM Başkanı Ergül, Ferdi Tayfur'un yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarını asılsız buldu.

13.01.2025 15:49
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Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı.

Ergül, sanatçının MESAM veri tabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu ve telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını aktararak, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır." ifadelerini kullandı. Ergül, şunları kaydetti:

"Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır."

İddia edilen 35 milyon lira rakamına MESAM'ın özverili çalışmaları sonucu gelecek birkaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüklerini ifade eden Ergül, "Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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