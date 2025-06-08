Ferdi Zeyrek\'in Sağlık Durumu... Başhekim Prof. Dr. Topçu: "Durumu Stabil, Bekleyeceğiz"

(MANİSA) - Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, elektrik çarpması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin, "Süreç zorlu bir süreç. Hasar büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik (dokulardaki oksien yetersizliği) kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Hasta için tüm ekip şu an sürekli çalışıyor, 24 saat. ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için. Bekleyeceğiz. Durum için net bir şey söylemek doğru olmaz. Düne göre stabil. Anbean değişebilir" dedi.

Evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in tedavisi, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, yaklaşık 36 saattir yoğun bakımda bulunan Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Topçu, şunları söyledi:

"Başkanımız Ferdi Zeyrek'in kaza olayının yaşandığı 36'ncı saat yaklaşık sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34'üncü saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale yaklaşık 20 dakika süren bir canlandırma, akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPR sonrasında yanıt alınması sonrasında hastamızı yoğun bakıma almıştık. Bu saat itibarıyla 34'üncü saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık. Kalp akciğeri vücut dışında oksijenasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteğine devam ediyor. Yine böbreklerde aynı şekilde destekler devam ediyor.

"Süreç çok dinamik, her an değişebilir"

Bu süreç çok dinamik bir süreç, her an değişebilir. Buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında. 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor. Bunun dışında bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konularda çok değerli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

"Uzunca hipoksik kalmış olması, ciddi organ hasarı şeklinde karşımızda"

Süreç zorlu bir süreç, büyük bir hasar. Uzunca bir süre hipoksik kalmış olması, ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir: Biz hasta için tüm ekip şu an sürekli çalışıyor, 24 saat. ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları ya da kalp damar cerrahisi uzmanları bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için."

"Durum için net bir şey söylemek doğru olmaz"

Prof. Dr. Topçu, Zeyrek'in ne kadar süre elektrik akımına maruz kaldığına ilişkin soruyu şu yanıtı verdi:

"Ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Bu beni çok ilgilendiren bir durum değil. Ama sonuç itibarıyla şalter kesilerek en kısa sürede buradaki hasarın önlenmesine çalışılmış. Bu beni hasarın boyutu üzerinden etkileyebilir. Yüksek voltaj verildiğinde dair şeyler var. Bu da yanığın büyüklüğünü gösterebilir. Ama şu an onu saptayabilmem ya da 'şu kadar süre kaldıysa şu kadar hasar olmuştur' gibi bir şey söylemek doğru değil. Böyle bir yaklaşım da yok zaten. Hasar oluştu. Oluşan hasarın klinik boyutu, karşılığı ne, biz bu karşılıkta neler yapabiliriz onun üzerinde duruyoruz. Kalbi durduran ya da desteği gerektiren olay elektrik çarpması, elektrik yanığı. Normal bir yanık gibi değil ama sonuçta iç organları etkileyen, kalbi durdurabilen ya da akciğerlerde ya da böbreklerde hasara yol açabilen bir travma söz konusu. Bir hasar, bir elektrik yanığı söz konusu, bekleyeceğiz. Durum için net bir şey söylemek doğru olmaz. Düne göre stabil, anbean değişebilir. Bizler için zor bir hasta, çok da değerli bir insan ama çok da zor bir hasta. Tedavi süreci hakikaten çok özen gerektiriyor ve ekip 24 saat başında."

"Yaptığımız her hareketin karşılığını görerek yapıyoruz"

Başhekim Prof. Dr. Topçu, "OED cihazı yok muydu, olsa farklı bir durum olur muydu" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Farklı bir tablo olmazdı. OED cihazının olay yerinde olması gerekiyordu. Ama bu farklı bir şey. Zaten evinde oluyor ve 112 ekibi zamanında gelip müdahaleyi yapıyor, CPR yapıyor. Hastanedeki 50 dakikayı kastediyorsanız zaten bu işlerde çok deneyimli bir ekibimiz var. Sürekli monitörize. Yaptığımız her hareketin karşılığını görerek yapıyoruz. Acil serviste ve anestezi; karşılayan ekip de çok deneyimli bir ekip. Deneyimli bir timimiz var. Zaten bu konuda da çok yetkinler."

İlksen Özalper: "Tüm dünyadan hekimlerimiz uğraşıyorlar"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de ise şöyle konuştu:

"Canhıraş, uyumadan, neredeyse hiç yemek yemeden saatlerdir bizi yalnız bırakmadan çalışan tüm Celal Bayar çalışanlarına, hocalarımıza, baş hekimimize, tüm hemşire arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize çok teşekkür ediyoruz. Süreci tüm Türkiye'ye takip ediyor, tüm Türkiye'nin de gözü burada, biliyoruz. Dualarımız çok kıymetli, çok önemli. Tüm Türkiye'den hocalarımız, Sayın Başhekimimizle de iletişim halindeler. Tüm dünyadan hekimlerimiz bir şekilde burada, haber almak için ya da elimizden bir şey gelir mi diye uğraşıyorlar. Gerçekten inanılmaz başarılı bir ekip var.

"Mansur Başkanımız burada"

İyi olacak. Dualara ihtiyacımız var tabii ki. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mansur Başkanımız burada. Kendisi dışarıda. Genel Başkanımız, Cemil Başkanımız burada. Cemil Başkanımız hep buradaydı zaten olayın başından beri, kendisinin de hekim olmasından ötürü. Dilek Hanım gelecekler. Dilek İmamoğlu bugün aramızda olacak, burada olacak. İstanbul'dan, Bursa'dan, Manisa'nın tüm ilçelerinden, İzmir'den insanlar akın akın geliyorlar ve destek için geliyorlar. Sadece manevi destek olalım, burada dua edelim diye bizlerle birlikteler. Siz de görüyorsunuz zaten bahçede sürekli ziyaretçilerimiz var. Önemli olan dualarınızı eksik etmemeniz. Ferdi Başkan güçlüdür.

"Başhekimimizin açıklamaları dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin"

Lütfen Başhekimimizin yaptığı açıklamanın dışında hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Sürekli olayın içinde olmamıza rağmen sürekli farklı haberler okuyoruz. Bu konuda çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Bizlerin haberi yok ama bizler olmayacak şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Başhekimimiz zaten gerekli açıklamayı yapıyor. Sağlıklı açıklamalar da sadece Başhekimimiz tarafından verilen açıklamalardır. Onun dışındaki hiçbir açıklamaya da lütfen kimse itibar etmesin. Dualarımızla Ferdi Başkan'ı hep birlikte sağlığına kavuşturacağız inşallah."

"Süreci Savcılık takip ediyor"

Özalper, soruşturma sürecine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Savcılık takip ediyor şu anda. Savcılığın takip ettiği durumda bizim bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmamızı doğru bulmuyorum. Bizim için önemli olan şu anda Ferdi Başkanımızın sağlıkla yeniden aramıza geri dönmesi. Bu konuda Savcılığa da Sağlık Bakanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımız ile sürekli iletişim halinde Sayın Genel Başkanımız da. Tüm siyasi liderlere de teşekkür ediyoruz. Bu süreçleri savcılık takip ediyor. Hassas bir dönem. Bizim için öncelikli olan Ferdi Başkanımızın sağlıkla aramıza geri dönmesi."