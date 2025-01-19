Ferfene Gecesi\'nde Birlik Mesajı

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Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Yalnızçam Mahallesi sakinlerinin düzenlediği Ferfene Gecesi etkinliğine katıldı.

Kasap, Köy Konağında düzenlenen Ferfene Gecesi etkinliğinde mahalle halkıyla ve muhtarla sohbet etti.

Özer Kasap, mahallenin tarihine dair şunları kaydetti:

"Yalnızçam Mahallesi, tam Sakarya nehrinin üst kısmında bulunuyor. Sakarya Meydan Muharebesinde çok önemli rol oynamış ve tüm köylüler, Sakarya nehrinden düşmanı Ankara topraklarına sokmamış ve göğsünü siper ederek düşmana karşı mücadele vermiş"

Düzenlenen geceden duyduyu memnuniyeti dile getiren Kasap, "Anılar ve yaşanmışlıklarla güzel bir Ferfene Gecesi yaşandı. Birlik ve beraberlik içerisinde, keyifli anlara tanıklık ettiğimiz bu güzel etkinlikte başta muhtarımız Erim Çelikörs olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.