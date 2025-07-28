Ferit Yavuz: 78 Yaşında Maraton Hazırlığı

Tekirdağlı 78 yaşındaki Ferit Yavuz, 10. Uluslararası Edirne Maratonu'nda yaş grubunda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da çocukluğundan bu yana atletizmi seven Yavuz, düzenli spor yaparak çevresine örnek oluyor.

Yavuz'un küçük yaşlarda atletizme olan sevgisi zamanla tutkuya dönüştü.

Katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde eden Yavuz, 1997'de Yunanistan'da katıldığı maratonda birincilik elde etti.

Yavuz, AA muhabirine, sağlıklı yaşamın sırrının spora zaman ayırabilmekten geçtiğini söyledi.

Sağlıklı yaşamasını düzenli spora borçlu olduğunu anlatan Yavuz, "Bunca yılda sporun çok iyi bir dost, en iyi doktor ve arkadaş olduğunu öğrendim." dedi.

Ferit Yavuz, sporun insan sağlığına ücretsiz şekilde ilaç gibi geldiğini belirtti.

Yavuz, 31 Ağustos'ta düzenlenecek olan 10. Uluslararası Edirne Maratonu'ndan dereceyle dönmek istediğini ifade etti.

Maratona antrenmanlarını aksatmadan hazırlandığını vurgulayan Yavuz, "Şampiyon olmak gönlümden geçiyor. Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına yaş grubumda orada derece almak istiyorum. Antrenmanlarıma ona göre devam ediyorum. Haftada 3 gün antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Yavuz, başarılarıyla herkese örnek olmak istediğini dile getirdi.

Kendisini spor yapabilecek zamanı olan şanslı kişilerden biri olarak gördüğünü aktaran Yavuz, "Gündüz veya akşam antrenman yapmadığımda o gece uyuyamıyorum. Antrenmanlarımı yaptığımda rahat bir uyku çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Ferit Yavuz, antrenmanlarını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu'nda, bazen de köy yollarında gerçekleştirdiğini kaydetti.

Her yaştan insana spor yapmaları tavsiyesinde bulunduğunu anlatan Yavuz, "Bütün dostlarıma, herkese örneğim. Bir saatinizi sağlığınız için ayırın. Çıktığım zaman 10 bin metreyi koşup geliyorum ve mutlu oluyorum. Spor yaptıkça mutlu olduğunuzu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.