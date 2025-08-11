Ferruh Başağa'nın Ailesinden 'İlk ve Son' Sergisi

Türkiye'de modern sanatın öncülerinden biri olarak gösterilen Ferruh Başağa'nın kızı İnci Başağa Yörükoğlu ile torunu Deniz Demirer'in birlikte imza attığı "İlk ve Son" sergisi, 16 Ağustos'ta Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.

BodrumArt'ın 20. yıl sanat festivali kapsamında 16 Ağustos'ta açılacak sergi, 23 Ağustos'a kadar izleyicileri zaman, beden ve kuşaklar arası bir sanat dili etrafında düşünsel bir yolculuğa davet edecek.

BodrumArt Onursal Başkanı olan 84 yaşındaki sanatçı İnci Başağa Yörükoğlu, sanat pratiğinde, yaşamın farklı dönemlerinde birikmiş duyguları sezgisel bir dille tuvale aktarıyor.

Yörükoğlu, sergide, yıllara yayılan üretimini, kişisel hafızasını, evrensel duygularla buluşturan bir anlatı sunacak ve Paris'te yaşayan, Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nde plastik sanatlar eğitimini tamamlayan torunu Deniz Demirer'i konuk edecek.

Demirer de eserlerinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri gibi konuları işliyor.