Fethiye Belediye Başkanı'na Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

24.05.2026 11:25
Fethiye Belediye Başkanı'na düzenlenen silahlı saldırının failleri ve yardım eden 3 şüpheli yakalandı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket eden, kaçmasına yardım eden 2 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Karaca'nın uğradığı silahlı saldırının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri faillerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şüphelinin 20 Mayıs'ta İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye gelerek olay yeri çevresinde keşif yaptığını, saldırının ardından ticari taksi kullanarak Bodrum ilçesine kaçtığını tespit etti.

Saldırgan ve suç ortağı Bodrum'da yakalandı

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen ve suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. ile onun saklanmasına yardım eden T.D., Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adrese sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, saldırganın Fethiye'den Bodrum'a kaçtığı ticari taksinin ücretini ödeyen ve İstanbul'dan Bodrum'a gelen bir diğer bağlantılı şüpheli H.N.'yi de Milas ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Saklandıkları adreste uyuşturucu bulundu

Şüphelilerin Bodrum'da saklandığı ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 700 gram skunk uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüphelinin olay anında uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğu belirlenirken, suç unsuru silahın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Dün Fethiye ilçesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince koordineli yürütülen çalışma kapsamında olayın faili ve birlikte hareket eden 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir."

Olay

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:04:02. #7.12#
