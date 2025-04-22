Fethiye Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı

(MUĞLA)- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, " 23 Nisan; barışın, kardeşliğin ve umut dolu yarınların simgesidir. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın neşeyle, sağlıkla ve sevgiyle büyüyebileceği bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. Bizler de Fethiye Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kentte yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Karaca, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bu anlamlı günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza verdiği değerin en büyük göstergesidir.

23 Nisan; barışın, kardeşliğin ve umut dolu yarınların simgesidir. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın neşeyle, sağlıkla ve sevgiyle büyüyebileceği bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. Bizler de Fethiye Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kentte yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sevgili çocuklar; dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara armağan edilmiş ulusal bir bayram yok. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Geleceğin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri ve daha nice görevlerin başarılı temsilcileri sizler olacaksınız. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk diyor ki: 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın' Çocuklar, Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edin. Hepinizi gözlerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum.

Bu vesileyle en başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın ve yüce ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Haluk Levent konseri Göcek Meydanı'nda

Karaca ayrıca vatandaşları 23 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'de Göcek Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konserine davet etti.