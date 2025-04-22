Fethiye Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların neşeyle büyümesi için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Haluk Levent'in konserine de davet etti.

22.04.2025 14:45  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, " 23 Nisan; barışın, kardeşliğin ve umut dolu yarınların simgesidir. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın neşeyle, sağlıkla ve sevgiyle büyüyebileceği bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. Bizler de Fethiye Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kentte yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Karaca, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği bu anlamlı günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza verdiği değerin en büyük göstergesidir.

23 Nisan; barışın, kardeşliğin ve umut dolu yarınların simgesidir. Bu özel günde, tüm çocuklarımızın neşeyle, sağlıkla ve sevgiyle büyüyebileceği bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. Bizler de Fethiye Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve çağdaş bir kentte yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sevgili çocuklar; dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara armağan edilmiş ulusal bir bayram yok. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Geleceğin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, mühendisleri, öğretmenleri ve daha nice görevlerin başarılı temsilcileri sizler olacaksınız. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk diyor ki: 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışın' Çocuklar, Atatürk'ün ışığında yürümeye devam edin. Hepinizi gözlerinizden, yanaklarınızdan öpüyorum.

Bu vesileyle en başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın ve yüce ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Haluk Levent konseri Göcek Meydanı'nda

Karaca ayrıca vatandaşları 23 Nisan Çarşamba akşamı saat 21.00'de Göcek Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konserine davet etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Haluk Levent, Alim Karaca, Belediye, Politika, 23 Nisan, Fethiye, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:11 Ortalığı karıştıran davet Şara’yı tutuklamak istediler Ortalığı karıştıran davet! Şara'yı tutuklamak istediler
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:02:36. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı'ndan 23 Nisan Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement