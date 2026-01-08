Fethiye Belediyesi, Lise Öğrencilerine Yönelik Çevre Semineri Düzenledi

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla lise öğrencilerine yönelik bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şefika Pekin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fethiye Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde; enerji verimliliği, iklim değişikliği ve bireysel farkındalığın önemi ele alındı. Seminere, Belediye Çevre Mühendisleri Begüm Kavak ve Selver Hatice Kabak konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde günlük yaşamda gezegenin korunması için yapılabilecek basit ama etkili uygulamalara değinilirken, "verimlilik" kavramı farklı yönleriyle öğrencilere aktarıldı. Özellikle son yıllarda giderek artan "dijital kirlilik" konusu, öğrencilerin en fazla dikkatini çeken başlıklar arasında yer aldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, bireysel sorumluluğun önemine vurgu yaptı. Kabak, enerji tasarrufu ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.